Москва, 24 апреля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Telegram банит аккаунты и ботов, которые осуществляют сбор координат для нанесения ударов либо публикуют личные данные людей с призывами к насилию против них, сообщил 24 апреля сооснователь соцсети Павел Дуров в своём блоге.

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«Мы по-прежнему баним аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямые личные сведения с призывами к насилию. Мы не желаем, чтобы Telegram был инструментом для насилия», — написал он.

Дуров призвал уведомлять Telegram о таких ресурсах, но не уточнил, о каких именно ударах идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сооснователь Telegram рассказал, что самое больше давление на мессенджер оказывают корпорации Apple и Google, вводя строгую цензуру и угрожая удалением приложения из своих магазинов за неподчинение требованиям.

Дуров также заявил о чрезмерном интересе к Telegram у спецслужб США. Они пытались завербовать инженера, чтобы получить доступ к базам данных мессенджера. Однако сотрудник платформы рассказал об этом руководству.

28 марта Дуров сообщил, что многие русскоязычные пользователи Telegram начали жаловаться на распространение через мессенджер призывов к терактам от незнакомых пользователей. После этого платформа заблокировала тысячи аккаунтов, с которых распространяли эти призывы.