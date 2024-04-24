Вашингтон, 24 апреля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. США в ближайшие часы возобновят военные поставки на Украину, заявил 24 апреля президент страны Джозеф Байден.

AP/TASS

Киеву будут направлены боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем, а также бронетехника, сказал президент США.

«В ближайшие несколько часов, буквально несколько часов мы начнём поставки вооружений Украине», — заявил Байден.

Ранее в этот же день он подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля американские сенаторы одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе». Ранее законопроект поддержала также палата представителей Конгресса.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выделение Вашингтоном финансовой помощи киевскому режиму приведёт к гибели ещё нескольких десятков тысяч жителей Украины, поскольку затянет конфликт и расширит число вовлечённых в него, отмечал американский экономист Джеффри Сакс.

Американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений, заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав западные страны наращивать объёмы производства оружия.