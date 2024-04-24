Москва, 24 апреля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Первые встречи москвичей с архитекторами для обсуждения концепции благоустройства ещё восьми общественных пространств прошли в середине апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Территория, объединяющая несколько домов, — особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни. Поэтому четыре года назад в рамках программы «Мой район» запустили в столице проект «Проектируем район», чтобы превращать пожелания жильцов в архитектурные концепции», — написал глава города.

В посте он отметил, что в 2024 году в проект включили: 3-ю улицу Соколиной Горы, дом № 21; корпуса № 1113, №1114 (район Силино, город Зеленоград); улицу Бестужевых от дома № 2 до №12; Рязанский проспект, дом № 73, а также улицу Академика Семёнова, дом № 21, корпус 3; улицу Столетова, дома № 4, № 6, № 8 и № 10; озеленённую часть Бескудниковского бульвара от дома № 66 до дома № 90, корпуса 1 на Дмитровском шоссе и парк имени 30-летия Победы.

Как передавало ИА Регнум, также мэр столицы сообщил, что, начиная С 24 апреля, открывается новый сезон летней навигации на Москве-реке.

Он отметил, что с каждым годом популярность круизных теплоходов только растёт, чему немало поспособствовало возрождение Северного и Южного речных вокзалов.

По словам Сергея Собянина, в новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим маршрутам. От речных вокзалов столицы теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населённых пунктов России.