* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 апреля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Продюсер Михаил Козырев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил, что больше не надеется на победу Украины над Россией.

Global Look Press

Запись разговора была размещена в Telegram-канале пранкеров 24 апреля. Продюсер предполагал, что беседует с руководителем офиса главы киевского режима Андреем Ермаком.

Козырев рассказал, что прежде у него были надежды как на военную победу киевского режима, в том числе благодаря поставкам западного оружия, так и на силовую смену власти в России, но теперь этих надежд нет.

«У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды, что может Украина победить на поле боя с помощью всей этой техники, которую ещё и нормально предоставить не могут», — сказал продюсер.

Как передавало ИА Регнум, в разговоре с «Ермаком» Козырев также согласился провести на Украине фестиваль с участием покинувших Россию музыкантов и выразил готовность агитировать этих музыкантов финансировать ВСУ.

Минюст включил Козырева в реестр иноагентов в июле 2023 года. Продюсер выступал против закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и пропагандировал данный тип «отношений», отметило, в частности, ведомство.

В апреле 2024 года на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что потери противника за время проведения спецоперации России составляют почти полмиллиона военнослужащих, а российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.