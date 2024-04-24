Москва, 24 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Следствие вменяет заместителю министра обороны России Тимуру Иванову всего один эпизод получения взятки не в виде денег, сообщил 24 апреля его адвокат Мурад Мусаев.

Саид Царнаев/РИА Новости Тимур Иванов

«В деле присутствует всего один эпизод. Но это взятка не в виде денег, поэтому все суммы относительны», — сказал он.

Защитник уточнил, что Иванову вменяют взятку в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на якобы его личных объектах. За это, считает следствие, он оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, добавил Мусаев.

Других подробностей адвокат не привел.

В этот же день Мусаев опроверг слухи об обвинениях Иванова в госизмене. По его словам, никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, нет.

Кроме того, адвокат Денис Балуев заявил, что в деле Иванова не было факта передачи взятки. По его словам, Иванов отвергает вину в получении взятки, факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения отсутствует в его уголовном деле.

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Как передавало ИА Регнум, о задержании Иванова стало известно 23 апреля. В СК проинформировали, что он подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заместителю министра грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны по меньшей мере три посредника, причастных к передаче денег.

По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, отмечалось в сообщении.

Вину в совершении преступления заместитель главы Минобороны не признал. Басманный суд Москвы 24 апреля арестовал его на два месяца. Также был арестован ещё один фигурант дела — Сергей Бородин.