Санкт-Петербург, 24 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Нигер заинтересован в том, чтобы российские военные тренировали войска республики, заявил 24 апреля журналистам министр внутренних дел африканской страны Мохамед Тумба.

Michael Runkel/Global Look Press

«Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска», — сказал он на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани.

16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля. Это объединение появилось для организации коллективной безопасности в регионе.

В конце января все три страны приняли совместное решение как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера пояснили этот шаг тем, что организация, по их мнению, находится под влиянием иностранных держав.