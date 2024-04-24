Глава МВД Нигера изъявил желание, чтобы Россия тренировала армию страны
Глава МВД Тумба: Нигер хотел бы, чтобы ВС России тренировали армию страны
Санкт-Петербург, 24 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Нигер заинтересован в том, чтобы российские военные тренировали войска республики, заявил 24 апреля журналистам министр внутренних дел африканской страны Мохамед Тумба.
«Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска», — сказал он на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани.
16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля. Это объединение появилось для организации коллективной безопасности в регионе.
В конце января все три страны приняли совместное решение как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера пояснили этот шаг тем, что организация, по их мнению, находится под влиянием иностранных держав.