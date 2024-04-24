Донецк, 24 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В Донецке прошло первое заседание Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) в обновлённом составе. После того, как регион стал частью России палата впервые приняла новых членов.

РИА Новости / Игорь Маслов

«Помню, с каким воодушевлением мы подходили к созданию этого общественного института еще в 2019 году. Важнейшими его задачами мы видели развитие диалога между гражданами и органами власти, налаживание общественного контроля над процессами развития и вовлечения в них жителей республики», — отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что цели ОП остались неизменными, но вместе с тем добавились новые задачи.

«Нам важно поддерживать гражданские инициативы и привлекать к решению проблем все ресурсы. У членов Общественной палаты достаточно полномочий для достижения этих целей на все 100%», — рассказал Пушилин.

Глава республики подчеркнул, что новому составу ОП также предстоит помочь решить приоритетную задачу, которую поставил президент России Владимир Путин: к 2030 году вывести регион на общероссийский уровень жизни.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября 2022 года Государственная дума единогласно ратифицировала договор между Россией и Донецкой Народной Республикой о принятии в её состав РФ и об образовании в составе РФ нового субъекта.

Договор в парламент внёс президент России Владимир Путин. Документ был подписан в Кремле 30 сентября по итогам референдума в ДНР. Его представил в Госдуме глава МИД России Сергей Лавров.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Голосование на референдуме о возвращении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России завершилось 27 сентября. От 87% (Херсонская область) до 99% (ДНР) проголосовали «за».