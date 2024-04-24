Тамбов, 24 апреля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Житель Тамбова планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного центра, он задержан, сообщило 24 апреля издание «Тамбовский репортёр» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Как говорится в публикации, 28-летний мужчина начал переписываться в мессенджере с представителем проукраинской террористической организации, запрещённой на территории России, который предложил ему устроить теракт.

«Он приобрёл различные компоненты и изготовил из них зажигательную смесь, которую планировал в дальнейшем использовать для подрыва объекта энергетической инфраструктуры и поджога одного из административных зданий г. Тамбова. После совершения преступления террористического характера подозреваемый планировал выехать за пределы Российской Федерации», — приводит издание слова пресс-секретаря УФСБ РФ по Тамбовской области Натальи Орешкиной.

Однако довести преступный умысел диверсант не смог. Его задержали сотрудники регионального УФСБ России. 28 марта Ленинский районный суд отправил неудавшегося диверсанта в СИЗО до 25 мая.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что правительство поддержало поправки к Уголовному кодексу РФ о наказании до 35 лет лишения свободы за диверсионные преступления.

Кроме того, уточнил он, предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды — наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ до 5 лет лишения свободы.

Первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству 23 апреля заявил, что риски совершения диверсий и террористических актов в России возросли, принимаемые меры недостаточны.

Сотрудники ФСБ практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 23 апреля сотрудники ФСБ задержали в Брянске сторонника украинских националистов, который планировал теракт в городе.

В этот же день в Смоленской области задержали трёх подростков, которые подожгли релейные шкафы на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги.