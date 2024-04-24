Астана, 24 апреля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Казахстан и Британия подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Об этом 24 апреля сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам встречи в Астане с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном.

МИД РК

«Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Открыли новую веху в отношениях», — сказал Нуртлеу.

По его словам, это соглашение придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей Астаны и Лондона.

Как передавало ИА Регнум, крупнейший банк Казахстана Halyk Bank с 27 февраля прекратил обслуживание карт российской платёжной системы «Мир». По словам сотрудника кол-центра, данная мера коснулась как банкоматов, так и POS-терминалов. О причинах ограничений не сообщалось.

Представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров 8 апреля заявил о попытках третьих стран поссорить страну с Россией. По его словам, Москва и Астана обсуждают информационные вбросы, которые появляются со стороны третьих заинтересованных сил, чтобы внести разлад в отношения двух стран.