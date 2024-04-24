Доха, 24 апреля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Представители России и Украины впервые провели очные переговоры по возвращению детей в семьи. Об этом уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила 24 апреля на пресс-конференции в Дохе.

Владимир Гердо/ТАСС

Она уточнила, что итогом переговоров в Катаре стало формирование списка из 29 детей, которые должны воссоединиться с украинскими родственниками. Ещё 19 детей должны быть возвращены к родственникам в Россию.

Львова-Белова добавила, что списки зафиксированы катарской стороной, но Россия отреагирует в том случае, если ситуация будет меняться. За год Катар помог 32 детям воссоединить с семьями. На Украину вернулись 28 детей, в Россию — пятеро.

Сообщения западных СМИ о том, что якобы 19,5 тыс. украинских детей находятся в России, омбудсмен назвала фейком. Она отметила, что эта ничем не подтверждённая цифра появилась в 2022 году, когда обстановка на фронте постоянно менялась.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что находящиеся в России украинские дети будут возвращены родителям, если от них поступит такой запрос. Он отмечал, что с родственниками на Украине воссоединились несколько десятков детей.

В марте Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне шестерых детей. Мария Львова-Белова заявила, что количество вернувшихся на Украину детей достигло 64.

В том же месяце исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко признал, что вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно. По его словам, в России условия для детей были лучше, они видели больше возможностей для реализации.