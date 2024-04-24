Кишинёв, 24 апреля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Молдавии проходят обыски. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам республики.

Vladimir Baranov / Globallookpress.com

«В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование», — следует из сообщения.

Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщил о том, что глава консульского управления МИД Василе Миркош был задержан после обысков в его рабочем кабинете. Уточняется, что позже его якобы поместили под домашний арест. Известно, что чиновника обвиняют в подделке документов.

Как передавало ИА Регнум, генпрокуратура Молдавии заподозрила в государственной измене создателей оппозиционного блока «Победа».

По словам исполняющего обязанности генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну, создание этого объединения может угрожать безопасности государства. Прокуратура, следственные органы и органы госбезопасности отслеживают все действия молдавских политиков в Москве, которые в своё время будут квалифицированы.

21 апреля в Москве лидеры нескольких молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа». Объединение намерено противостоять Партии действия и солидарности, контролирующей парламент и правительство Молдавии. Участники съезда, выступающие за присоединение страны к ЕАЭС, заявили, что на родине не могли провести подобную встречу из-за гонений, вызванных критикой проевропейского курса Кишинёва.

По возвращении в Кишинёв участников съезда запугивали и допрашивали, сообщили в блоке «Победа». Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану обвинил оппозиционеров в намерении дестабилизировать ситуацию в республике.