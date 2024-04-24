Москва, 24 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В России впервые запустят туристический поезд, в котором будет вагон-спа и сауна, сообщили 24 апреля в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Сергей Мамонтов/РИА Новости

Отмечается, что в состав поезда «Жемчужина Кавказа» будет включён новый, специализированный вагон-спа с душевыми кабинами и инфракрасной сауной и зоной для отдыха. Кроме того, в вагоне будет предоставляться услуга стирки и глажки белья, заказать которую можно будет у проводника вагона-спа.

Также в составе поезда будут вагоны купе, СВ, люкс, вагон-ресторан и вагон-бар, где будет предлагаться анимационная программа.

Все вагоны поезда обновлены, часть из них произведена специально для этого проекта, а другая прошла капитальный ремонт. Каждый вагон посвящён какой-либо республике, через которую проходит маршрут.

Поезд «Жемчужина Кавказа» ходит по маршруту Москва — Ростов–на-Дону — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Махачкала — Нальчик и в обратном направлении. Проект был запущен в 2021 году. Первый поезд в 2024 году отправится 26 апреля. Время в пути составит 6-7 дней.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2021 года в России утвердили программу «Развитие туризма» до 2030 года, включающую развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма.

Программа разработана для обеспечения граждан современной туристической инфраструктурой. Она должна сделать доступными для людей поездки по России в условиях комфортной и безопасной туристической среды.

Президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года в ходе совмещённых прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что сегодня в стране хорошими темпами развивается внутренний туризм. Глава государства поблагодарил всех работающих в этой сфере за повышение качества их работы, включая работников туристической отрасли из Краснодарского края.