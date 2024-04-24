Москва, 24 апреля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. С 24 апреля открывается новый сезон летней навигации на Москве-реке, сообщил у себя в блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Roman Denisov/Global Look Press

Мэр Москвы отметил, что с каждым годом популярность круизных теплоходов только растёт, чему немало способствовало возрождение Северного и Южного речных вокзалов.

«Чтобы прогулки по реке были приятными и безопасными, ежегодно в апреле коммунальные службы тщательно готовят причалы, набережные Москвы-реки к открытию навигации. Проводят обследование и очистку, а при необходимости и углубление дна», — пояснил Собянин.

Как отметил градоначальник, перед началом сезона летней навигации были приведены в порядок набережные столицы. Так, были очищены гранитные парапеты и чугунные ограждения, обновлены сходы к воде, а также прогулочные тротуары.

Кроме того, работники коммунальных служб промыли и обработали причалы, гранитные откосы и металлические ограждения.

«Там, где необходимо, отремонтировали основания причалов, заменили изношенные резиновые отбойники. Многие причалы прогулочного флота и регулярного речного транспорта были обустроены шатрами, лавочками, урнами и ограждениями. Для удобства пассажиров на причалах появились информационные стелы, карта маршрутов и зоны ожидания», — добавил Собянин.

Вместе с тем была обновлена нумерация маршрутов прогулочных судов, которым присвоили номера от 1 до 8. Как объяснил мэр Москвы, это было сделано для удобство пассажиров. До этого маршрутов имели свой цвет и название.

По словам Собянина, в новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим маршрутам. От речных вокзалов столицы теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населённых пунктов России.

«Среди новинок, например, эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в столицу. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов», — отметил мэр Москвы.

Градоначальник обратил внимание, что у обоих вокзалов будет ходить один из самых популярных маршрутов — Московское Золотое кольцо, который проходит через Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад и многие другие города Центральной России.

Собянин напомнил, что с началом сезона по Москве-реке также будут курсировать рейсовые электросуда.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Собянин сообщил, что в Москве до 2030 года запустят пять новых речных маршрутов. Он отметил, что сейчас в Москве курсируют 12 электросудов и работают 12 причалов российского производства. К 2030 году их количество планируется довести до 60 и 67 соответственно.

Собянин подчеркнул, что развитие экологичного транспорта является одним из приоритетов новой транспортной программы, поэтому в планах обновление круизного и прогулочного речного флота.

Кроме того, в Москве в 2024 году проведут благоустройство 785 улиц в разных районах города. Как уточнил Собянин, благоустройство в формате «от дома до дома» улучшит элементы городской среды. Работы будут проводить от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. В частности, обновят Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королёва и Авиамоторную, набережные реки Яузы.

В Москве проведут благоустройство 19 общественных пространств, среди них территория Всероссийского музея декоративного искусства.