Москва, 24 апреля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяется помощь компаниям, безвозмездно выполнявшим для него строительно-ремонтные работы. Об этом 24 апреля заявил его адвокат Мурад Мусаев.

Сергей Аверин/РИА Новости

По его словам, Иванов, согласно обвинению, помогал неким подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на якобы принадлежащих чиновнику объектах.

Также адвокат утверждает, что предъявленное Иванову обвинение основано на ряде предположений, что, по его мнению, совершенно недопустимо.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Мусаев опроверг слухи об обвинениях Иванова в госизмене. По его словам, никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, нет.

Кроме того, адвокат Денис Балуев заявил, что в деле Иванова не было факта передачи взятки. По его словам, Иванов отвергает вину в получении взятки, факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения отсутствует в его уголовном деле.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. В СК проинформировали, что он подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заместителю министра грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны по меньшей мере три посредника, причастных к передаче денег.

По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, отмечалось в сообщении.

Вину в совершении преступления заместитель главы Минобороны не признал. Басманный суд Москвы 24 апреля арестовал его на два месяца. Также был арестован ещё один фигурант дела — Сергей Бородин.