Донецк , Ростовская область, 24 апреля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В городе Донецке в Ростовской области во время урока физкультуры на спортивной площадке школы № 20 скончался пятиклассник, сообщило 24 апреля местное издание «1Rnd».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как говорится в публикации, во время занятий один из школьников наклонился завязать шнурок и упал без сознания. Первыми привести в чувства ребёнка попытались учитель физкультуры и школьная медсестра.

Прибывшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать ребёнка, но безрезультатно, мальчик скончался.

Как сообщили в следственного управлении СК России по Ростовской области, в настоящее время на месте происшествия работает следователь, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

«По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в феврале ученик школы №2107 в центре Москвы умер, когда шёл на урок вместе с педагогом. Ученик третьего класса, направляясь в кабинет на урок английского языка, потерял сознание. Несмотря на усилия приехавших по вызову врачей и весь проведённый комплекс реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось.

6 октября в красноярской школе скончался 11-летний подросток. Трагедия произошла в школе №83. Ученик пятого класса умер на уроке физкультуры. Ребёнку стало плохо во время бега по кругу. Мальчик побледнел и потерял сознание. Первую помощь ему оказали учителя и школьный врач. Прибывшие сотрудники бригады скорой помощи попытались реанимировать школьника, однако спасти его не удалось. В итоге медики констатировали смерть ученика.