* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 апреля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Продюсер Михаил Козырев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) согласился провести на Украине фестиваль с участием покинувших Россию музыкантов, а также выразил готовность агитировать этих музыкантов финансировать ВСУ.

ТАСС/Сергей Карпухин

Запись разговора была размешена в Telegram-канале пранкеров 24 апреля. Козырев предполагал, что беседует с руководителем офиса главы киевского режима Андреем Ермаком.

«Из первого эшелона, я думаю, что имеет смысл говорить с Борисом Гребенщиковым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), с Андреем Макаревичем (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), с Земфирой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), с Noize МС (настоящее имя Иван Алексеев, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), с Оксимироном (настоящее имя Мирон Фёдоров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), с Максом Покровским (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) из группы «Ногу свело», с группой «Порнофильмы», короче, их много, хватает», — сказал Козырев.

При этом он подчеркнул, что фестиваль не должен носить название «Нашествие», поскольку это наименование «дискредитировало» себя после того, как на «Нашествиях» в России стали выступать в поддержку государства и ВС РФ.

Кроме того, в беседе с «Ермаком» Козырев заявил, что не считает вероятными протесты в России против действующей власти, а также признался, что больше не верит в военную победу киевского режима.

«У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды, что может Украина победить на поле боя с помощью всей этой техники, которую ещё и нормально предоставить не могут», — заявил продюсер.

Как сообщалось ранее, Минюст включил Козырева в реестр иноагентов в июле 2023 года. Продюсер выступал против закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и пропагандировал данный тип «отношений», отметило, в частности, ведомство.

В ходе бесед с пранкерами в 2024 году писатель Виктор Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) согласился отправлять ВСУ свои гонорары, а писательница Людмила Улицкая заявила, что уже перечисляет часть дохода «в поддержку Украины».

Ранее ИА Регнум сообщало, что покинувшие Россию известные актёры и музыканты столкнулись за рубежом с целым рядом проблем — от экономических до бытовых. В частности, Макаревичу не хватило денег на оздоровительные процедуры в клиниках Израиля, а на вернисажах, которые он организовал, почти не удалось заработать. Комику Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), покинувшему Россию вместе с супругой Аллой Пугачёвой, в Европе приходилось просить деньги у прохожих.