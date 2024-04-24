Москва, 24 апреля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Третий фигурант появился в коррупционном деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает 24 апреля источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

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Новому фигуранту инкриминируют дачу взятки — преступление, предусмотренное статьёй 291 УК РФ. Вопрос о мере пресечения ещё не решён, уточнил собеседник агентства.

В Следственном комитете России о задержании Иванова сообщили вечером 23 апреля. Как сообщало ИА Регнум, на следующий день Басманный суд Москвы отправил под арест замминистра и второго фигуранта дела, предпринимателя Сергея Бородина. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

Свою вину Иванов отрицает. Пост заместителя министра он занимает с мая 2016 года, отвечая за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения ВС РФ. Ранее Иванов несколько лет руководил акционерным обществом «Оборонстрой».