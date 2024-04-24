Москва, 24 апреля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Московская промышленность вносит огромный вклад в импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета России. Об этом сообщил в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

brewbooks Пучок кабеля

В качестве примера современного высокотехнологичного предприятия Собянин привел завод «Спецкабель» в Гольянове. «Это один из крупнейших в России разработчиков и производителей кабельно-проводниковой продукции, без которой не может обойтись космическая, атомная, нефтяная промышленность, ОПК, энергетика и другие отрасли экономики», — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин напомнил, что «Спецкабель» создал универсальные кабели повышенной тепло-морозостойкости, а также не имеющую аналогов в мире серию огнестойких кабелей для противопожарной защиты.

Продукцию «Спецкабель» используют «Мосгортранс», «Московский метрополитен», «Росатом» и «Роскосмос». Однако на московский рынок поступает 32% продукции завода, а остальное поставляется в регионы, в Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.

Как сообщил мэр Москвы, за последние годы столичные заводы удвоили объёмы производства, только в первые месяцы 2024-го рост обрабатывающих отраслей составил 17%.