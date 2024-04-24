Москва, 24 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Россия стала центром притяжения молодёжи со всего мира. Об этом 24 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог Никита Ляховецкий.

РИА Новости

Он отметил, что благодаря политике президента РФ Владимира Путина Россия стала центром притяжения для молодёжи всего мира. Она объединяет молодых людей и открыта для них. Так, в Всемирном фестивале молодёжи, который прошёл в России, приняли участие молодые люди из многих стран мира, в том числе из недружественных.

«Такие мероприятия показывают настоящую Россию и развеивают мифы о стране. Они разрушают антироссийскую западную пропаганду и помогают молодёжи мира увидеть, что Россия — прогрессивное государство, где с уважением относятся к разнообразию культур и традиций других народов. В стране культивируются российские традиционные ценности, и молодёжь мира откликается на это. Ребята из других стран соглашаются посетить новые регионы РФ, и это очень важно», — отметил политолог.

В России огромное количество возможностей для молодых людей. Реализуется специальный национальный проект «Молодёжь России», который анонсировал президент. Этот проект нужен для создания новых социальных лифтов, поддержки образования, просвещения и развития молодых людей, добавил Ляховецкий.

Он напомнил, что в России также есть проекты, направленные на развитие внутреннего туризма, которые помогают молодым россиянам посетить разные регионы России и посмотреть страну. Также создаются институты дополнительного образования и повышения квалификации.

«В России созданы все институты и инструменты для того, чтобы молодые люди могли развиваться и найти себя в любой сфере. Это является основой политики Владимира Путина, который понимает, что молодёжь — это будущее страны, и именно поэтому глава государства и правительство уделяют этому особое внимание», — добавил политолог.

24 апреля отмечается Всемирный день солидарности молодёжи.

Как передавало ИА Регнум, на федеральной территории «Сириус» в Сочи 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи, в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале принимали около 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделились порядка 1500 спикеров. Ожидалось участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира. Фестиваль проходил в соответствии с указом Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.

В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля российский лидер отметил, что искренне рад приветствовать участников и гостей Всемирного фестиваля молодёжи, посланников разных стран и народов, которых объединила Россия.

Глава государства напомнил, что Россия уже трижды проводила такие молодёжные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Путин выразил уверенность, что на площадках Всемирного фестиваля молодёжи будет царить доверительная и дружеская атмосфера, а участники мероприятия получат колоссальный заряд позитивных эмоций и вернутся домой с любовью к России.

В своём обращении к участникам старта 100-дневного отсчёта до Всемирного фестиваля молодёжи президент Владимир Путин 21 ноября 2023 года отметил, что достижения России способны удивлять и вдохновлять, и молодёжь со всего мира сможет узнать Россию такой, какая она есть, со всем её многообразием и богатством. Россия — это страна возможностей, а у её молодежи есть огромное пространство для реализации своего потенциала и осуществления своей мечты, и участники фестиваля смогут это увидеть, отметил Владимир Путин.