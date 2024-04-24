Абатский район, Тюменская область, 24 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Девять населённых пунктов Абатского района Тюменской области оказались отрезаны паводком от большой земли. Пик наблюдается в Тушнолобовском сельском поселении, сообщил журналистам глава района Игорь Васильев.

Сергей Русанов/ТАСС

«Пик паводка в нашем районе сегодня пока наблюдается в Тушнолобовском сельском поселении, там отрезано пять населённых пунктов, а всего у нас на территории района отрезанными от земли числятся девять населённых пунктов», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля глава Абатского муниципального района Тюменской области Игорь Васильев сообщил, что жителям населённых пунктов района необходимо срочно эвакуироваться из-за подъёма воды в реке Ишим и угрозы подтопления.

21 апреля из-за разлива паводковых вод в Тюменской области перекрыли участок автомобильной дороги Ишим — Маслянский. С 8-го по 46-й км трассы установили временные дорожные знаки. В ГИБДД рекомендовали водителям сохранять внимание и планировать маршрут движения с учётом ограничений.