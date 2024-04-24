Москва, 24 апреля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Работу с заявлениями людей, пострадавших от паводков, необходимо наладить таким образом, чтобы они понимали, на какую помощь вправе рассчитывать. Об этом президент Владимир Путин заявил 24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

МЧС РФ

Глава государства обратил внимание, что в Оренбургской области число принятых заявлений примерно в десять раз больше числа граждан, получивших выплаты. Власти приняли более 400 тыс. заявлений, а выплаты получили 46 тыс. человек.

«И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало-то?» — удивился глава государства, его слова приводит пресс-служба Кремля.

В Курганской области из 15 тыс. заявителей получили выплаты 1,5 тыс. человек, а в Тюменской области — 87 семей при 320 поданных заявках.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что заявления на выплаты подают все жители региона, где был объявлен режим ЧС, тогда как рассчитывать на них могут только те, «кто реально был подтоплен». С населением, отметил он, проводят разъяснительную работу.

В ответ на это Путин потребовал как следует разобраться с этой ситуацией, так как люди, у которых приняли заявления, ждут реакции.

«Так надо работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например, стиральных машин, со списком имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации. Он поручил вовсе отменить этот перечень и выплачивать средства за любые утраченные вещи.

Глава государства назвал Оренбургскую область регионом с самой сложной паводковой ситуацией из-за медленного снижения уровня воды. В правительстве Оренбуржья сообщили, что свыше 45 тыс. пострадавших от паводков жителей получили выплаты, в общей сложности на их счета зачислены около 350 млн рублей. Всего за финансовой помощью обратились более 418 тыс. жителей региона.