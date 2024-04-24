Москва, 24 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. По уголовному делу в отношении замглавы Минобороны Тимура Иванова проходит третий фигурант, пишет агентство «Интерфакс».

Михаил Метцель/ТАСС

«Третьему фигуранту вменяется дача взятки (ст.291 УК РФ). Вопрос о мере пресечения его не решён», — сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что по данному делу проходит Сергей Бородин, которого суд арестовал до 24 июня.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Иванова стало известно 23 апреля. В СК проинформировали, что он подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заместителю министра грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны по меньшей мере три посредника, причастных к передаче денег.

По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, отмечалось в сообщении.

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Вину в совершении преступления заместитель главы Минобороны не признал. Басманный суд Москвы 24 апреля арестовал его на два месяца.

Вместе с тем адвокат Иванова Мурад Мусаев опроверг информацию некоторых СМИ о том, что его подзащитного подозревают в госизмене. Он подчеркнул, что замминистра обвиняют только в получении взятки.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песковпризвал СМИ ориентироваться на официальную информацию по этому уголовному делу — данные Следственного комитета и решения суда.