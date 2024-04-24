Адвокат опроверг слухи об обвинениях замминистра Иванова в госизмене
Адвокат: замминистра Иванов обвиняется только в получении взятки, не в госизмене
Москва, 24 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют только в получении взятки, но не в госизмене, сообщил 24 апреля его адвокат Мурад Мусаев.
«Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет», — сказал он «РИА Новости», отказавшись давать другие комментарии.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал СМИ ориентироваться на официальную информацию по этому уголовному делу — данные Следственного комитета и решения суда.
Как передавало ИА Регнум, о задержании Иванова стало известно 23 апреля. В СК проинформировали, что он подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заместителю министра грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны по меньшей мере три посредника, причастных к передаче денег.
По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, отмечалось в сообщении.
Вину в совершении преступления заместитель главы Минобороны не признал. Басманный суд Москвы 24 апреля арестовал его на два месяца. Также был арестован ещё один фигурант дела — Сергей Бородин.