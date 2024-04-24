Москва, 24 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на усиление мер безопасности при проведении зрелищных мероприятий. Текст законопроекта 24 апреля был размещён в электронной базе Госдумы.

Elena Mayorova/Global Look Press

Поправки предлагается внести в закон «Основы законодательства РФ о культуре», его предлагается дополнить статьёй об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищных мероприятий.

Организатор мероприятия должен обеспечить порядок и безопасность при его проведении во взаимодействии с органами власти, сказано в документе.

«Существенным условием договора о проведении зрелищного мероприятия, заключаемого между организатором и собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищных мероприятий, является обязательство по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при его проведении», — отмечено в пояснительной записке.

Как передавало ИА Регнум, ранее первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин сообщил, что в 2023 году в России было выявлено более 200 тыс. нарушений антитеррористической безопасности на объектах массового пребывания людей. Риски совершения диверсий и террористических актов в России возросли, а принимаемые меры недостаточны, отметил он.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал новым вызовом для российской правоохранительной системы, в первую очередь с точки зрения защищённости объектов с массовым пребыванием людей, отмечал в свою очередь генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он подчеркнул, что для подобных объектов следует актуализировать паспорта безопасности. Неприемлемо, чтобы уязвимость мест с массовым пребыванием людей оценивали формально, добавил генпрокурор.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. Десять фигурантов дела были задержаны и арестованы.