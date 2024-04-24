Тегеран, 24 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Российские дипломаты посетили задержанное в Иране судно MSC Aries, где встретились с моряком из РФ Тимофеем Колчановым, сообщила 24 апреля пресс-служба посольства России в Иране в своём Telegram-канале.

AP/TASS

«Сегодня дипломаты посольства России в Иране посетили задержанное иранскими военными судно MSC Aries, где встретились с членом экипажа Т. С. Колчановым. Российский моряк здоров, условия его пребывания удовлетворительные, он обеспечен всем необходимым, и и т. ч. имеет возможность регулярно общаться с родными по телефону», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что иранская сторона вновь подтвердила, что с точки зрения местных законов не имеет претензий к экипажу. По словам представителей властей Ирана, российский моряк сможет покинуть судно по разрешению его капитана.

«Это, скорее всего, произойдёт при смене экипажа, которая в настоящее время готовится», — отмечается в сообщении посольства.

Как передавало ИА Регнум, военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции захватили MSC Aries 13 апреля. По данным оператора судна, там был экипаж из 25 человек.

14 апреля посольство России в Иране сообщило, что выясняет детали нахождения гражданина России на борту MSC Aries для оказания ему консульского содействия, а также поддерживает связь с родственниками моряка.

В этот же день стало известно, что Колчанов позвонил семье. Он рассказал, что ситуация должна разрешиться в ближайшее время. Моряк звонил с неизвестного телефона, разговор длился восемь секунд, потом связь прервалась.

Вице-президент Международного комитета по правам человека Иван Мельников направил Ирану ноту протеста. Он призвал отпустить моряков и помочь россиянину вернуться на родину. Общественник сопроводил обращение строками из сборника хадисов (преданий) пророка Мухаммеда, где говорится, что нужно освобождать тех, кто испытывает трудности.

16 апреля Тегеран проинформировал, что не будет чинить препятствий для возвращения российского моряка с задержанного судна на родину.