Плесецк, Архангельская область, 24 апреля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Испытания ракетно-космического комплекса «Рокот» пройдут в декабре этого года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Министерство обороны РФ

По словам главы Минобороны, уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить ещё три запуска ракет-носителей данного класса.

«С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое. Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», испытание которого планируется начать в декабре текущего года», — сообщил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, в апреле прошлого года директор Центр имени М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщал, что в России началось изготовление некоторых элементов первой ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской.

Жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель «Рокот» была разработана в Центре им. Хруничева в 1980-е годы. Первый испытательный пуск состоялся в ноябре 1990 года. Первоначально в этих ракетах применялись комплектующие, производимые на территории Украины. В 2019 году Минобороны РФ прекратило эксплуатацию ракет-носителей «Рокот». Модернизированная ракета «Рокот-М» оснащается только системами отечественного производства.

Вместе с тем глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 22 апреля на открытии программы предварительной подготовки космонавтов, созданной Московским авиационным институтом (МАИ) совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщил, что на космодроме Восточный могут построить инфраструктуру для перспективной возвращаемой ракеты-носителя «Корона».