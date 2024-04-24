Берлин, 24 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Германия и Великобритания оказывают поддержку Украине, но не воюют с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.

IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

«Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины. Цель ясна — оказывать поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Но важно ещё и то, что мы — страны НАТО — не воюем с Россией», — пояснил канцлер.

Как сообщало ИА Регнум, также во время пресс-конференции Шольц заявил, что конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с Североатлантическим альянсом.

Он признался, что не особо верит в то, что это возможно. При этом канцлер отметил, что особенно важно в такой ситуации не делать неосторожных шагов.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В пример дипведомство привело такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.