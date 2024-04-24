Москва, 24 апреля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Особое внимание нужно уделить семьям участников СВО, многодетным семьям и пенсионерам, пострадавшим от паводков. Об этом президент Владимир Путин заявил 24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в России.

Нужно уделить особое внимание семьям участников СВО, как и многодетным семьям, пострадавшим из-за паводков. Нужно решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам, нельзя оставлять их в таком положении, сказал глава государства.

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