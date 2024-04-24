Москва, 24 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Блогеру Елене Блиновской Мосгорсуд продлил срок ареста до 26 июля.

Кадр из видео Елена Блиновская

«Продлить меру пресечения Блиновской Елене Олеговне до 26 июля 2024 года», — огласил соответствующее решение судья.

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Как передавало ИА Регнум, блогера Елену Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Следственный комитет возбудил против неё и её супруга Алексея уголовное дело. По версии следствия, семейная пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налогов на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В ходе производства по делу Федеральная налоговая служба обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. После этого блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но в её обращении не увидели для этого оснований и в итоге сочли ходатайство необоснованным по существу.

Изначально Блиновская находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд перевёл её в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»).