Москва, 24 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путина в ходе совещания по ликвидации последствий паводков 24 апреля поручил проиндексировать размеры компенсаций в случае ЧС, а также решить вопросы с дополнительными отпусками.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году. Сейчас 2024-й. И этот размер тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства: МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации», — сказал он.

Глава государства также призвал оценить реальную стоимость капитального ремонта и при необходимости скорректировать и эту норму.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выступая на совещании, пообещал, что средства пострадавшим от паводка в Оренбургской области начнут перечисляться поэтапно, не дожидаясь окончания оценки всего ущерба. По его словам, оценку пострадавших и освободившихся от воды домов планируется завершить в течение майских праздников.

МЧС, в свою очередь, планирует к майским праздникам завершить оперативные работы в наиболее пострадавших от паводков регионах. Об этом на совещании доложил глава ведомства Александр Куренков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков информировал, что общий ущерб от паводков в регионе может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам устранения ущерба от наводнений. Он поручил не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших регионах.

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Также глава государства отметил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах России привлечено достаточно. Президент подчеркнул, что нужно оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков гражданам.

По словам Владимира Путина, в регионах, пострадавших от паводков, сначала нужно сделать всю необходимую работу по ликвидации их последствий и только потом думать о наградах для отличившихся.