Курган, 24 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В Курганской области общий ущерб от паводков может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Вадим Шумков на совещании у президента Владимира Путина.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«По предварительной оценке, выполненной совместно с Минстроем РФ, общий ущерб от паводка, включая обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС, а также ущерб инфраструктуре, может составить от 4 до 9 млрд рублей», — сказал Шумков.

Как передавало ИА Регнум, президент в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков подчеркнул, что нужно оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим гражданам.

Минздрав России 23 апреля сообщил, что из-за последствий паводков в Курганской области более 330 человек получили медицинскую помощь, из них 85 госпитализированы.

22 апреля в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился до отметки 988 см.

Шумков 21 апреля сообщил, что уровень воды в Кургане стабилизировался и пошёл на спад. Он подчеркнул, что на данный момент основной задачей является поддержание дамбы до снижения уровня воды ниже опасного.