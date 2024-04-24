Ирландия, 24 апреля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Бывший лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Джеффри Дональдсон предстал перед судом города Ньюри. Об этом пишет газета Financial Times.

Martyn Wheatley/Global Look Press Джеффри Дональдсон

Уточняется, что 61-летнего Дональдсона обвиняют в преступлениях сексуального характера, совершённых в 1985–2006 годах в отношении двух жертв, в том числе в изнасиловании.

Из материала следует, что кроме того супругу политика 58-летнюю Элеонору обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к сексуальным преступлениям.

Сообщается, что 28 марта 2024 года Дональдсонов задержала и допросила полиция. Супруги были освобождены под залог, и до судебного заседания проживали в разных местах.

На следующий день Джеффри Дональдсон подал в отставку с поста лидера ДЮП.

Известно, что политик возглавлял партию с 2021 года. Он является депутатом Палаты общин парламента Великобритании с 1997 года от избирательного округа Лаган-Вэлли в Северной Ирландии. В 2019 года Дональдсон стал главой фракции партии в нижней палате парламента.

В 2016 году Джеффри Дональдсону присвоили рыцарский титул.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году лидер Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии Джеффри Дональдсон отказался обсуждать идею проведения референдума об объединении британской автономии с остальной Ирландией.

Дональдсон указал, что большая часть жителей Северной Ирландии за то, чтобы автономия и дальше существовала в составе Великобритании, и такой референдум, по его мнению, привел бы к разобщению людей.