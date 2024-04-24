Москва, 24 апреля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Гидрологическая обстановка в Оренбургской области стабилизировалась, уровень воды в реках снижается. Об этом губернатор области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину 24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Паслер заявил, что все системы жизнеобеспечения региона функционируют в штатном режиме, исключение составляют пока ещё подтопленные территории. Восстановлено энергоснабжение свыше 74% абонентов и газоснабжение более 57% потребителей в регионе, добавил он.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Оренбуржье прошла волна паводка на реке Урал. В Орске и Оренбурге уровень воды опустился ниже опасных отметок, вода спадает и в селе Илек. В регионе остаются подтопленными свыше 12 тыс. жилых домов, около 20 тыс. приусадебных участков и 16 мостов. Пункты временного размещения ещё не покинули 625 человек, в числе которых 100 детей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин назвал Оренбургскую область регионом с самой сложной паводковой ситуацией. В ходе совещания он заявил, что нужно наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан. Люди должны понимать, на какую помощь они вправе рассчитывать.