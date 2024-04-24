Тюмень, 24 апреля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Тюменской области самая сложная паводковая обстановка сохраняется в городе Ишиме и Ишимском районе, там превышен рекордный максимум. Об этом 24 апреля губернатор региона Александр Моор доложил президенту Владимиру Путину.

Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО

«Сейчас самая сложная обстановка в городе Ишим и Ишимском районе», — сказал Моор.

Он отметил, что в этом регионе превышен рекордный максимум воды за всю историю наблюдений, уровень достигал 10 метров 64 сантиметра.

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