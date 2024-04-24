Москва, 24 апреля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Суд заочно приговорил командира ВСУ Евгения Булацика к 18 лет лишения свободы за атаку на нефтеналивную станцию в Брянской области, сообщили в Следственном комитете России.

СК РФ Евгений Булацик

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгению Булацику. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч.2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в Telegram-канале СК РФ.

Как рассказали в СК, было установлено, что 30 апреля 2022 года Булацик и иные вышестоящие должностные лица военно-политического руководства Украины незаконно приказали экипажу фронтовых бомбардировщиков ВСУ Су-24м атаковать с помощью авиационных бомбам калибра 500 кг (ФАБ-500 ШН) нефтеналивную станцию в Брянске.

«В результате последовавшего взрыва на территории станции была создана опасность гибели большого количества гражданских лиц, находившихся на предприятии, а также разрушено и повреждено имущество. Собственнику в результате этих преступных действий причинен значительный имущественный ущерб на сумму не менее 11 млн рублей», — отмечается в сообщении СК.

Суд заочно приговорил Булацика к 18 лет лишения колонии. В СК отметили, что ведомство продолжает работу по установлению других лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля 2022 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении в 06:50 мск в Стародубском округе технологических зданий нефтеналивного терминала. Тогда самолёт ВВС Украины попытался атаковать нефтеналивной терминал.

Российские силы ПВО обнаружили самолёт ВСУ и приняли меры по его ликвидации. В результате никто не погиб.

18 апреля этого года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трёх полковников украинской армии Павла Федосенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина по обвинению в массовых убийствах. Перед этим следователи предъявили заочные обвинения в массовых убийствах полковникам ВСУ Федосенко, Ярошевичу и Матвиишину, а также полковнику украинской армии Дмитрию Храпачу. Последнего заочно приговорили к пожизненному сроку за обстрел Донецка в августе 2023 года из реактивной системы залпового огня.