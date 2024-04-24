Берлин, 24 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с Североатлантическим альянсом, заявил 24 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Sean Gallup / Global Look Press

Он признался, что не особо верит в то, что это возможно. При этом особенно важно в такой ситуации не делать неосторожных шагов, которые могут привести к прямому конфликту между Россией и НАТО, добавил Шольц.

Вместе с тем, по его словам, европейские страны и Соединённые Штаты не собираются отказываться от поддержки Киева и сделают всё возможное, чтобы Украина могла «защитить себя от агрессии».

Как передавало ИА Регнум, ранее в МИД России заявили, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В пример дипведомство привело такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.