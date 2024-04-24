Москва, 24 апреля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили цех по производству беспилотников, а также хранилище топлива ВСУ. Об этом 24 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражён цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ также поразили живую силу и военную технику в 117 районах, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Конашенков докладывал об уничтожении российскими войсками цеха по производству беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан».

10 апреля ВС РФ поразили в зоне СВО два цеха сборки беспилотников ВСУ. Кроме того, они уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также 172 беспилотных летательных аппарата.

Российские подразделения 9 апреля уничтожили склад беспилотников украинской армии на херсонском направлении. Также ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 14 апреля сообщил, что российские военные нанесли сокрушительный удар по складам техники и боеприпасов в Днепропетровской области.

Вместе с тем днём ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного вооружения на Украине.