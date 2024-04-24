Москва, 24 апреля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Клещи чаще всего присасываются к хорошо кровоснабжаемым и незащищённым участкам кожи человека. Об этом 24 апреля корреспонденту ИА Регнум рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

John Tann

Она пояснила, что клещ чаще всего попадает на тело человека с травы. Он может находиться на высоте колена взрослого человека и всегда ползёт вверх. Поэтому за 15 минут он может проползти от пяток до головы взрослого человека и ищет хорошо кровоснабжаемый и незащищённый участок кожи, чтобы незаметно присосаться. Самка членистоного может находиться на теле около недели.

«Клещи обычно присасываются в узкой области лодыжки (если у человека узкие брюки), в подколенной ямке, в области живота и груди. У детей — это чаще всего область головы, за ушами, затылочная область. Родители обычно обнаруживают присосавшегося клеща у ребёнка на следующий день, когда начинают его расчёсывать, когда клещ уже увеличился в размерах», — пояснила специалист.

По её словам, следует как можно быстрее извлечь членистоного, чтобы уменьшить риск передачи инфекции. Клеща следует вытягивать, а не вырывать (в этом случае в теле может остаться его ротовая часть). Его следует выкручивать по часовой или против часовой стрелки. Совершив один такой полный поворот, клещ сам извлекает ротовую часть, которая имеет зазубринки, помогающие клещу хорошо закрепиться на коже. После извлечения клеща, его следует сдать на исследование, добавила Карань.

Как передавало ИА Регнум, энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов отметил, что самыми опасными с точки зрения нападения клещей местами являются низкие кустарники, трава, тропинки в лесу, поймы рек и поля. При посещении этих мест он призвал надевать длинные штаны, высокую обувь с носками, а также использовать специальные спреи.

Клещи переносят целый ряд заболеваний, самые опасные — энцефалит и боррелиоз. В первом случае у инфицированного появляются слабость, головная боль, ломота в мышцах, краснеет лицо. Резко повышается температура — до 39 градусов. Может нарушаться координация. Инкубационный период — от двух до четырнадцати дней.

Инкубационный период боррелиоза, он же болезнь Лайма, может растянуться до нескольких месяцев. Среди симптомов — озноб, ломота в теле. Из-за этого недуг часто путают с обычным ОРВИ, но есть важное отличие: на месте укуса появляется кольцевидное покраснение.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский отметил, что укус сам по себе не страшен. Неприятна именно вероятность передачи заболеваний.