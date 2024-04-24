Москва, 24 апреля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. АО «Апатит», входящее в группу «ФосАгро», получило диплом премии правительства РФ в области качества 2023 года. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Совете Федерации РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Премия правительства РФ в области качества с 1996 года является универсальным механизмом оценки эффективности бизнес-процессов предприятий. Как отметил в ходе церемонии награждения заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин, диплом за достижение значительных результатов в области качества получают организации, внедрившие наиболее эффективные методы менеджмента качества на своих производствах и достигшие высоких результатов. «Мы видим, что все больше компаний уделяют внимание диагностике собственных бизнес-процессов и применяют лучшие практики. Это, безусловно, является маркером качественного развития промышленной системы и экономики страны в целом», — сказал Михаил Юрин.

С каждым годом число участников премии растет, в 2023 году заявки подали 366 предприятий из 30 отраслей экономики и 65 регионов Российской Федерации. Более 150 экспертов оценивали их по таким критериям как лидерство, политика и стратегия качества, политика в отношении персонала, взаимодействие с партнерами и поставщиками, управление технологиями и информацией, условия производства, поставки и обслуживание продукции, клиентоориентированность, качество услуг и ключевые результаты для общества, персонала и потребителей.

В этом году по решению совета дипломы премии получили 12 организаций из разных регионов страны. Среди организаций с численностью работающих свыше 1000 человек дипломантом стал АО «Апатит».

Директор по экономическим вопросам АО «Апатит» Дмитрий Морозов поблагодарил оргкомитет премии за высокую оценку деятельности компании. Он отметил, что в «ФосАгро» уровень корпоративного управления традиционно остается очень высоким. «На всех предприятиях группы внедряются наилучшие доступные технологии и управленческие практики, реализуются комплексные инициативы, обеспечивающие высокий уровень защиты природной среды и энергоэффективности, соблюдается неизменное качество готовой продукции», — отметил Морозов. Он напомнил, что компания из года в год увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, постоянно повышает стандарты охраны труда, уделяет внимание здоровью и безопасности работников, совершенствует условия коллективных договоров.

«Новое признание наших достижений в области качества на высшем российском уровне говорит о том, что компания находится на правильном пути и входит в число лучших, системообразующих предприятий страны», — отметил Дмитрий Морозов.

Премия правительства РФ в области качества не первая крупная награда агрохимического холдинга в текущем году. В феврале 2024 года «ФосАгро» получила высшую награду пациональной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению президента России Владимира Путина. Все три социальные проекта, которые компания представила на оценку экспертов, признаны лучшими в своих номинациях — это максимальный результат. Награды победителям и лауреатам национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» будут вручены 25 апреля на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.