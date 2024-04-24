Черкесск, 24 апреля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) нашли автомобиль боевиков, напавших на полицейских в Карачаевске. Об этом сообщил Следственный комитет по КЧР.

Кадр из видео

«Следователями регионального следственного управления продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, хищения табельного оружия и боеприпасов к нему, незаконного ношения и хранения оружия и боеприпасов», — сказано в Telegram-канале регионального управления СК.

Как рассказали в ведомстве, в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории республики установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места происшествия.

«Следователями и криминалистами регионального управления СК проведен осмотр машины и её изъятие, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, нападение на полицейских произошло 22 апреля в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске, в республике был введён план «Сирена». Злоумышленники открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы.

В результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант полиции Роман Гущин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, хищении оружия и боеприпасов (ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).

На следующий день в розыск объявили пять причастных к преступлению лиц.

Ими оказались: Руслан и Ахмат Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семёнов, Владимир Аверьянов.

23 апреля в республике простились с погибшими полицейскими.