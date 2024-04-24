Москва, 24 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» может купить нападающего португальского клуба «Арока» Кристо Гонсалеса. Об этом 24 апреля сообщил телеканал «Матч ТВ».

Mutsu Kawamori/Global Look Press

Отмечается, что 26‑летний испанский игрок, более известный по прозвищу Кристо, может играть на любой позиции в группе атаки.

Кроме того, сообщается, что агент Альваро Навасо, представляющий интересы футболиста, подтвердил, что «Локомотив» действительно проявляет интерес к игроку.

В текущем сезоне Кристо сыграл 38 матчей за «Ароку», в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.

В начале карьеры нападающий провёл два года в системе мадридского «Реала», за главную команду отыграл четыре матча и забил один гол.

Как передавало ИА Регнум, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук с вероятностью 99% покинет команду ближайшим летом, 14 апреля заявил агент игрока Вадим Шпинёв. По его словам, существующий в клубе потолок зарплат в два раза меньше той зарплаты, которую сейчас Миранчук получает по контракту, а соглашаться на двойное понижение — тяжело.