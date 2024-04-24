«Локомотив» заинтересовался экс-нападающим «Реала»
«Матч ТВ»: «Локомотив» ведёт переговоры по трансферу экс-игрока «Реала» Кристо
Москва, 24 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» может купить нападающего португальского клуба «Арока» Кристо Гонсалеса. Об этом 24 апреля сообщил телеканал «Матч ТВ».
Отмечается, что 26‑летний испанский игрок, более известный по прозвищу Кристо, может играть на любой позиции в группе атаки.
Кроме того, сообщается, что агент Альваро Навасо, представляющий интересы футболиста, подтвердил, что «Локомотив» действительно проявляет интерес к игроку.
В текущем сезоне Кристо сыграл 38 матчей за «Ароку», в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.
В начале карьеры нападающий провёл два года в системе мадридского «Реала», за главную команду отыграл четыре матча и забил один гол.
Как передавало ИА Регнум, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук с вероятностью 99% покинет команду ближайшим летом, 14 апреля заявил агент игрока Вадим Шпинёв. По его словам, существующий в клубе потолок зарплат в два раза меньше той зарплаты, которую сейчас Миранчук получает по контракту, а соглашаться на двойное понижение — тяжело.