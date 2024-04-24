Москва, 24 апреля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Вторым фигурантом уголовного дела о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым стал Сергей Бородин, его заключили под стражу на два месяца, до 23 июня, сообщили 24 апреля в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Пресс-служба Басманного районного суда

Бородину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Человек с таким же именем и фамилией ранее занимал пост замглавы департамента расквартирования Минобороны.

В июне 2022 года мужчину задержали по подозрению в хищении земель обороны и безопасности в Москве и Московской области, а в ноябре его отправили под домашний арест. Тогда Бородин признал вину и пошёл на сотрудничество со следствием.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал Иванова по уголовному делу о коррупции, он останется под стражей до 23 июня.

В суде заявили, что офицер вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Пост замглавы Минобороны Иванов занимает с мая 2016 года. Он курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов российского оборонного ведомства.

24 апреля Иванову предъявили официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр обороны Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя. Кроме того, о задержании доложили и президенту Владимиру Путину.