Москва, 24 апреля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Осудивший специальную военную операцию (СВО) певец и музыкант Пётр Налич сообщил, что презентует в Москве новый альбом.

РИА Новости / Евгений Биятов

«26 и 27 апреля в Москве в ЦДА в Гранатном переулке презентация музыкально-литературного альбома «Ванька, Пташечка и Тельняшечка», — написал Налич в соцсетях.

Он уточнил, что автором стихов к его новому альбому является бард Юлий Ким.

«Перед вами музыкальная история, написанная, по мотивам поэм Александра Блока «Двенадцать» и Юлия Кима «Патруль», — сообщил певец.

Ким известен своими антироссийскими высказываниями. После начала СВО он написал стихотворение в поддержку Украины. На данный момент бард проживает в Израиле, где оформил гражданство и приобрёл недвижимость.

Сам Пётр Налич в начале спецоперации выставил в соцсетях на аватарку чёрный квадрат.

«Ужас, стыд и уныние от происходящего на Украине», — дополнил он изображение подписью.

Ранее стало известно, что барды Сергей и Татьяна Никитины, собирающие деньги на Украину, пропали с афиши предстоящего концерта в честь 90-летия поэта и музыканта Юрия Визбора. ИА Регнум обратило внимание на тот факт, что несколько недель назад в анонсе концерта, который должен состояться в Москве 20 июня, присутствуют имена знаменитых исполнителей песен «Собака бывает кусачей», «Александра» и «Я спросил у ясеня». Однако вскоре после того, как возник общественный резонанс супруги-музыканты с афиши концерта Визбора исчезли.

Никитины покинули Россию после начала СВО. В соцсетях они попытались заверить поклонников, что просто отправились к сыну, который с 1990-х годов живёт в США.