Москва, 24 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Органы, в том числе отвечающие за безопасность дорожного движения, должны разобраться в ситуации вокруг главы МЧС Чечни Алихана Цакаева. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 24 апреля журналистам.

Антонова Дарья ИА REGNUM

Он не стал комментировать инцидент с задержанием, предположительно, чеченского министра Цакаева на пропускном пункте «Герзель» у границы Чечни и Дагестана.

«Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов», — сказал Песков и подчеркнул, что Кремль никоим образом не может вмешаться в ситуацию.

Ранее в Сети появились кадры с сотрудниками полиции, которые вытаскивают из автомобиля похожего на Цакаева мужчину. Он не остановился по требованию полицейских после движения по встречной полосе.

Как сообщало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее на КПП «Герзель» провокацией и призвал власти Дагестана принять меры в отношении виновных.

22 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) сообщила, что 14 апреля на границе Чечни и Дагестана водитель автомобиля GMC Yukon нарушил ПДД и попытался скрыться. Ведомство завершило проведение проверки по факту инцидента и направит её результаты в следственные органы Следственного комитета России.