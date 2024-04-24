Москва, 24 апреля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от ракет ВСУ, сообщил 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Таким образом он ответил на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Журналисты напомнили заявления о том, что чем более дальнобойные вооружения будет получать Украина, тем дальше Россия будет вынуждена продвигать буферную зону.

«Да, в этом плане ничего не меняется», — ответил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, глава американского сенатского комитета по разведке Марк Уорнер 21 апреля заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать ракеты ATACMS.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году. Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта. Однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, и в этом её минус, отметил военный эксперт.

Президент Владимир Путин называл большой ошибкой поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал российский лидер.