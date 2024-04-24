Симферополь, 24 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. В посёлке Комсомольское под Симферополем при возгорании цистерн пострадали три человека. Об этом сообщают экстренные службы.

РИА Новости / Светлана Шевченко

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 12:40 мск. После этого оперативные службы незамедлительно отправились на место пожара.

«По прибытии на место было установлено, что горит одна железнодорожная цистерна. На месте развернут оперативный штаб тушения пожара. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса», — сказано в Telegram-канале МЧС по Республике Крым.

Предварительно пострадали три человека.

«Всего для ликвидации последствий пожара привлечено от РСЧС 109 человек, 28 единиц техники, из них от МЧС России 90 человек, 22 единиц техники», — отметили в МЧС.

В МЧС уточнили, что к 13:30 спасатели ликвидировали открытое горение на площади 10 кв. м.

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Как передавало ИА Регнум, при пожаре на заводе в Воронеже пострадали два человека, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Отмечалось, что сотрудники МЧС вынесли из здания четыре пропановых баллона и один кислородный. Возгорание произошло в цехе по производству электрооборудования. В ликвидации пожара участвовали 13 единиц техники.