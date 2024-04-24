Саранск, 24 апреля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Центральный окружной военный суд приговорил 20-летнего жителя Мордовии к 15 годам лишения свободы за поджог тяговой подстанции на железной дороге по заданию спецслужб Украины, сообщили в ФСБ.

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Отмечается, что суд признал фигуранта виновным в теракте и государственной измене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, молодой человек стал сотрудничать с украинскими спецслужбами и согласился за деньги совершать теракты на российских предприятиях.

В декабре 2022 года в Чувашии и Мордовии он поджёг батарейные шкафы у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск.

Как ранее передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Брянске сторонника украинских националистов, который готовил теракт в городе. У него было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать при совершении преступления. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта, ему грозит до 20 лет лишения свободы.