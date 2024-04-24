Москва, 24 апреля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. МегаФон стал первым среди сотовых операторов, кто разработал российскую профессиональную радиосвязь (транкинг) для экстренных служб и компаний. Решение работает на базе сети LTE, что позволяет службам спасения, государственным компаниям и бизнесу организовывать коммуникацию и оперативно координировать действия, определять геолокацию и транслировать видео.

freepik.com МегаФон разработал связь для экстренных служб и бизнеса

Транкинг позволяет мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой людей без траты времени на набор номера или ожидание ответа. Такая связь особенно востребована у экстренных служб и на объектах различного типа: от гостиниц и охранных предприятий до многотысячных спортивных стадионов и горно-обогатительных комбинатов.

МегаФон реализовал проект полностью отечественной профессиональной радиосвязи на базе LTE совместно с компанией «Триалинк». Компании заключили контракт в начале 2024 года. Он предусматривает не только разработку программного обеспечения для транкинга, но и его последующее обслуживание и техническую поддержку.

«Проведенные тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает иностранным», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Она добавила, что помимо оперативной голосовой связи новое решение дает заказчику возможность в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы, мгновенно передавать файлы и фото и даже транслировать видео в высоком разрешении — все это происходит на скорости до 300 Мбит/с и по защищенной мобильной сети.

Радиосвязь включает в себя серверное и программное обеспечение, а также поставку абонентских устройств с клавишей PTT (Push-To-Talk), одним нажатием которой можно вызвать отдельного абонента или целую группу. Подключение возможно в двух форматах. Заказчик может приобрести устройства связи и разместить у себя сервера для транкинга, либо подключиться к серверам оператора через облачные технологии МегаФона. При втором варианте заказчик экономит на установке дополнительного оборудования и его обслуживании, а весь трафик обрабатывается на мощностях МегаФона, который обеспечивает корректную работу абонентских гаджетов. Новая система универсальна и может быть бесшовно интегрирована с уже работающими системами профессиональной радиосвязи прежних стандартов.

Ранее технологии транкинга позволяли лишь общаться голосом, но в последние годы все более востребованы системы PoC (Push to Talk Over Cellular), связывающие абонентов через сотовую сеть. Это открывает широкие возможности для пользователей, включая обмен файлами, трансляцию видео и отслеживание местоположения. Сегодня, по оценке ИАА «Рустелеком», российский рынок PoC является наиболее перспективным и прирастает в деньгах более чем на 60% в год.