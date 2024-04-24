Житель Индии заживо сжёг беременную жену после ссоры из-за голубей
Нью-Дели, 24 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Жителя индийской провинции Пенджаб Сухдева Сингха арестовали за убийство жены путём поджога. Супруги поссорились из-за увлечения Сингха почтовыми голубями, сообщает издание News9Live.
Жители деревни вблизи города Биас увидели дым, поднимающийся над жилищем супружеской пары. Сначала они решили, что те жгут солому, но потом стало ясно, что произошла трагедия. В пожаре погибла 23-летняя жена Сингха по имени Пинки, находившаяся на шестом месяце беременности.
Выяснилось, что после очередной ссоры муж привязал женщину к кровати и поджёг. Пинки постоянно ругала супруга за то, что он тратит на голубей большие деньги.
Полиция продолжает расследование, Сингх помещён под стражу. Супруги прожили вместе больше двух лет.
В декабре 2023 года издание сообщало о другом убийстве мужем жены. В штате Уттар-Прадеш мужчина по имени Дхарамвир мечом обезглавил супругу после того, как она отказалась принести ему чай.
Как сообщало ИА Регнум, ранее житель индийского города Бангалор утопил свою парализованную жену в подвале, чтобы, как он считал, избавить от мучений. Из-за болезни женщина весила всего 20 кг, за ней ухаживали родственники.