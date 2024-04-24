Нью-Дели, 24 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Жителя индийской провинции Пенджаб Сухдева Сингха арестовали за убийство жены путём поджога. Супруги поссорились из-за увлечения Сингха почтовыми голубями, сообщает издание News9Live.

Hindustan Times/Global Look Press

Жители деревни вблизи города Биас увидели дым, поднимающийся над жилищем супружеской пары. Сначала они решили, что те жгут солому, но потом стало ясно, что произошла трагедия. В пожаре погибла 23-летняя жена Сингха по имени Пинки, находившаяся на шестом месяце беременности.

Выяснилось, что после очередной ссоры муж привязал женщину к кровати и поджёг. Пинки постоянно ругала супруга за то, что он тратит на голубей большие деньги.

Полиция продолжает расследование, Сингх помещён под стражу. Супруги прожили вместе больше двух лет.

В декабре 2023 года издание сообщало о другом убийстве мужем жены. В штате Уттар-Прадеш мужчина по имени Дхарамвир мечом обезглавил супругу после того, как она отказалась принести ему чай.

Как сообщало ИА Регнум, ранее житель индийского города Бангалор утопил свою парализованную жену в подвале, чтобы, как он считал, избавить от мучений. Из-за болезни женщина весила всего 20 кг, за ней ухаживали родственники.