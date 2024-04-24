Москва, 24 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Барды Сергей и Татьяна Никитины пропали с афиши предстоящего концерта в честь 90-летия поэта и музыканта Юрия Визбора. ИА Регнум обратило внимание на тот факт, что несколько недель назад в анонсе концерта, который должен состояться в Москве 20 июня, присутствуют имена знаменитых исполнителей песен «Собака бывает кусачей», «Александра» и «Я спросил у ясеня». Однако вскоре после того, как возник общественный резонанс из-за планов Никитиных поучаствовать в фестивале, собирающих деньги на Украину, супруги-музыканты с афиши концерта Визбора исчезли.

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Ранее в апреле в соцсетях уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова анонсировала проведение в Черногории фестивала «Возраст счастья», участие в котором должны были принять барды Никитины, пожалевшая террористов певица Манижа и поэтесса Вера Полозкова, которая ранее одобрительно высказывалась о покушении на писателя Захара Прилепина и оправдывала действия Киева в Донбассе.

Сами Никитины покинули Россию после начала СВО. В соцсетях они попытались заверить поклонников, что просто отправились к сыну, который с 1990-х годов живёт в США.

Кроме того, барды поспешили отказаться от участия в фестивале «Возраст счастья» после того, как в СМИ артистов связали со спонсированием ВСУ. По словам Никитиных, они не отправляли и не собирали деньги на украинских военных.

Однако сами объяснения пары появились в Сети после того, как главный автор их творчества — писательница Юнна Мориц — в беседе с ИА Регнум заявила о намерении запретить Никитиным исполнять написанные ею песни.

И хотя от участия в проукраинском фестивале барды Никитины отказались, в Сети сохранились записанные ими же ролики в поддержку другого проукраинского движения, признанного в РФ иностранным агентом, — «Настоящей России». Создателем этой организации является внесённый в перечень террористов и экстремистов, объявленный в розыск и признанный иноагентом Борис Акунин. В этих видеороликах Никитины рассказывают о том, как помочь «жертвам ужасной войны» и призывают присоединиться к организации Акунина, которая создавалась целенаправленно для сбора средств Украине.